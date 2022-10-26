Путин обсудил с Совбезом РФ совершенствование исполнения уголовного наказания в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ совершенствование исполнения уголовного наказания в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас сегодня для обсуждения предложена тема мер по совершенствованию деятельности в сфере исполнения уголовного наказания. Докладчик министр юстиции (Константин Чуйченко)», — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретится с постоянными членами Совета безопасности России в среду, 26 октября.

Как уточнил Песков, оперативное совещание запланировано на вторую половину дня, а перед ним у российского главы возможны другие мероприятия. В их числе выступление перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

До этого руководитель Министерства юстиций Российской Федерации Константин Чуйченко заявил, что в Федеральной службе исполнения наказаний считают, что не следует возвращать смертную казнь в РФ, так как у людей должен быть шанс исправиться.