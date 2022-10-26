Сальдо оценил угрозу разрушения дамбы Каховской ГЭС

Сальдо: риск разрушения дамбы Каховской ГЭС маловероятен

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РИА «Новости»

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подорвать всю дамбу Каховской ГЭС практически невозможно, но такая угроза есть. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

«Маловероятно, что всю плотину разобьют. Надо бить ее долго», — сказал Сальдо.

Он отметил, что в случае подрыва дамбы уровень воды повысится максимум на полтора метра, эта вода принесет разрушения местам, которые находятся низко к уровню реки, однако разрушениями Херсону не грозит.

«Весь Херсон находится на правом берегу — там и пять метров угрозы не составляет», — заявил представитель администрации Херсонской области.

Сальдо подчеркнул, что никто не допустит минирования и подрыва ГЭС. На случай провокации сейчас производится контролируемый сброс воды через шлюзы ГЭС с Каховского водохранилища. Для этого также откроют еще Северо-Крымский и магистральные каналы.

Ранее Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины «накапливают силы» для широкомасштабного наступления, в связи с чем существует опасность затопления «в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС».

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