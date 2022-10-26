Сенатор Совфеда предложил дать РКН право самому блокировать фейки

Член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин предложил предоставить Роскомнадзору право самому блокировать фейки без решения прокуратуры, передает РИА Новости.

На заседании комиссии был поднят вопрос о том, что в начале спецоперации РФ на Украине российские соцсети не всегда размещали информацию об ответственности за правонарушения. Кроме того, для администраторов соцсетей не предусмотрена ответственность за неисполнение законодательства.

«Может быть, посмотреть административный кодекс — чтобы установить административную ответственность на тех провайдеров и операторов, которые не занимаются самоцензурой», — предложил сенатор.

По словам Башкина, сейчас происходят «столкновения в умах, сердцах» — воздействие на эмоции и психику людей. Эти информационные войны могут идти десятилетиями, отметил политик.

Ранее Генпрокуратура предупредила об ответственности за фейки о спецоперации РФ на Украине. В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ об уголовной ответственности за распространение недостоверных сведений о Вооруженных силах России и призывы к незаконным акциям.