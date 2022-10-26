МИД: Россия возмущена недопуском на заседание по борьбе с распространением ОМУ

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест из-за отзыва Италией приглашения на заседание Группы экспертов по оперативным вопросам Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ), которое открывается 26 октября. Об этом говорится на официальном сайте российского МИД.

«Возмущены фактом отзыва Италией ранее направленного России приглашения на открывающееся 26 октября в Риме заседание Группы экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ) Инициативы по борьбе с распространением ОМУ (ИБОР). Выражаем решительный протест», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Россия рассматривает шаг Рима как недружественный и считает эти действия очередным провокационным выпадом в отношении Москвы, отметила официальный представитель МИД России.

«Отстранив наших экспертов от участия в мероприятии, Италия грубо нарушила свои полномочия, полностью подорвала доверие к себе, расписалась в неготовности добросовестно и беспристрастно выполнять председательские функции и организовывать многосторонние мероприятия», — подчеркнула Мария Захарова.

По словам Захаровой, в решении итальянской стороны просматривается попытка «изолировать» Россию, что является неприемлемым и деструктивным шагом для двухсторонних отношений.

Захарова также отметила, что Москва «целиком и полностью» дистанцируется от договоренностей, которые могут быть достигнуты в ходе заседания Группы.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине, и никто из руководителей страны и военного ведомства не заявлял о возможности использования оружия массового уничтожения.

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