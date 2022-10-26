Минобороны Украины просит СМИ не гнаться за «лайками и просмотрами» при освещении поставок оружия

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Efrem Lukatsky/AP

В Минобороны Украины порекомендовали местным СМИ использовать информацию о поставках вооружения Украине только из государственных и официальных источников. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Основное, что нужно запомнить — кто является источником официальной и достоверной информации о поставках оружия на Украину. Всем остальным настоятельно рекомендуем подавать и использовать информацию о поставках вооружения только обнародованную упомянутыми источниками. С обязательной ссылкой на источник. Не ставьте на весы с нашей победой лайки и просмотры», — отметила Маляр.

По словам представителя ведомства, официальными источниками являются: президент, министр обороны, главнокомандующий ВСУ, а также официальные должностные лица стран-партнеров, оказывающих военную помощь.

Ранее сообщалось, что жители Украины, распространяющие секретные данные о планируемых военных операциях, будут наказываться по закону.

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