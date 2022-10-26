FT: в Брюсселе недовольны решением Берлина пустить китайский бизнес в крупнейший немецкий порт

Правительство Германии согласилось разрешить китайскому контейнерному оператору Cosco приобрести долю в крупнейшем морском порту страны в Гамбурге. Об этом пишет газета Financial Times, которая отмечает, что решение вызвало недовольство в Брюсселе.

Согласно условиям сделки, Cosco разрешено приобрести до 25% контейнерного комплекса Tollerort — одного из нескольких терминалов, входящих в порт Гамбурга. По данным FT, изначально китайская компания претендовала на долю в 35%, однако несколько министров в правительстве Германии выступили против, сославшись на соображения безопасности.

Немецкие СМИ сообщали, что в 2021 году гамбургская портовая логистическая компания HHLA и китайский оператор терминалов Cosco Shipping Ports Limited заключили соглашение о 35-процентной доле Китая в одном из терминалов в ганзейском городе. За сделку выступил мэр Гамбурга Петер Ченчер, который занял свой пост после Шольца. Он утверждает, что компания из КНР не получит доступ к критически важной инфраструктуре.

В начале октября издание Handelsblatt утверждало, что положение Германии в сфере энергобезопасности было подорвано сделками с Россией и Китаем в плане поставок топлива и экспорта товаров.