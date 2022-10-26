Песков рассказал о действиях РФ после сообщений о подготовке Украиной «грязной бомбы»

Песков: РФ примет энергичные шаги в ответ на угрозы о применении «грязной бомбы» на Украине

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о дальнейших шагах России в ответ на информацию о подготовке на Украине «грязной бомбы».

«Шаги Россия будет предпринимать энергичные, мы обладаем информацией об угрозе применения «грязной бомбы» со стороны Украины, о том, что на Украине идет подготовка к такой террористической диверсии», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжит доводить свою точку зрения до общественности, чтобы побудить ее к действиям и воспрепятствовать деятельности киевского режима.

На вопрос журналиста о том, доверяет ли Россия экспертам из МАГАТЭ, которые намерены провести проверку по этому вопросу, Песков заявил, что Москва находится в конструктивном диалоге с организацией и намерена продолжать этот диалог.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев хочет замаскировать взрыв «грязной бомбы» под подрыв российского снаряда.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что у Украины есть время, чтобы свернуть программу создания «грязной бомбы» к прибытию миссии МАГАТЭ.

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