В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о подготовке трехсторонней встречи российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Песков отметил, что ранее уже сообщалось, что такая встреча состоится.

«Надеемся, что она состоится, по месту и времени дополнительно сориентируем», — уточнил представитель Кремля.

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Владимир Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит для обсуждения комплекса трехсторонних и двусторонних вопросов. Дипломат отметила, что Москву беспокоит, что Запад пытается перенести на территорию Закавказья «отработанные на Украине конфронтационные схемы». Тем не менее, подчеркнула Захарова, попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом.

По словам представителя МИД, в Армению зачастили западные эмиссары «под вывесками Евросоюза, ОБСЕ, Франции» с «наспех состряпанными инициативами», цель которых добиться вывода российских миротворцев из региона.