Временный поверенный Китая: уровень доверия между РФ и КНР как никогда высок

Уровень политического доверия между Пекином и Москвой высок как никогда, за последние десять лет стороны значительно углубили стратегическое сотрудничество, заявил временный поверенный в делах КНР в РФ Сунь Вэйдун на конференции в Доме экономиста, посвященной российско-китайским отношениям, передает ТАСС.

По его словам, за прошедшие десять лет отношения России и Китая перешли в новую эпоху очень динамичного развития. В эту эпоху всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства удалось не только сохранить высокий уровень взаимодействия под руководством глав государств, но и углубить его, обратил внимание Сунь Вэйдун.

«Уровень политического доверия между нашими странами высок как никогда», — констатировал он.

По словам дипломата, на протяжении указанного периода экономическое и торговое взаимодействие Пекина и Москвы постоянно развивалось. К тому же, как он отметил, активизировались культурные обмены.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии Китая.