Захарова назвала «враньем» заявления Прайса об отсутствии от России сигналов к диалогу

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что заявления США об отсутствии сигналов со стороны России о готовности к диалогу — «прямое вранье» и предвзятое отношение к РФ.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса о том, что Вашингтон не видит никаких сигналов от РФ о готовности подключиться к диалогу. Прайс указал, что США будут поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не покажет, что «готова участвовать в переговорах, в диалоге и дипломатии».

«Не видеть-то можно, только если они выключили телевизор, полностью выдернули штепсель своих компьютеров, разрядили телефоны и зашли в бункер. Вот тогда можно не видеть и не слышать, и не знать», — возмутилась Захарова.

Она подчеркнула, что она может объяснить позицию Вашингтона только тем, что предвзятое отношение США к тому, что происходит в России, формирует картину полного неприятия того, что делает и говорит РФ.

«Не цинизм, не лицемерие — прямое вранье... Это же делается уже себе во вред», — отметила представитель МИД, указав, что заявления, подобные словам Прайса, разжигают и без того непростую ситуацию в Европе и США.

Ранее Захарова указала, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Вашингтона к дипломатии с Москвой по украинскому вопросу расходится с реальными шагами американских властей, которые все больше втягиваются в многоплановую поддержку Украины.

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