Новый премьер Италии Мелони может посетить Киев в ноябре

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Yara Nardi/Reuters

Новый итальянский премьер Джорджа Мелони, вероятно, посетит Киев в первые недели ноября при надлежащих «условиях безопасности». Об этом сообщает La Stampa.

В ходе телефонного разговора с украинским президентом он пригласил премьер-министра Италии побывать в Киеве. В свою очередь Мелони заверила главу государства в полной поддержке.

Одним из первых пунктов в программе нового итальянского премьера будет встреча с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

В настоящий момент точных сроков поездки нового премьера Италии на Украину нет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее новый премьер Британии Риши Сунак заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины.

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Операция на Украине
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