В парламенте Армении сообщили о планах Пашиняна встретиться с Путиным в Сочи 31 октября

Парламент Армении: Пашинян планирует переговоры с Путиным и Алиевым в Сочи 31 октября

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что премьер-министр республики Никол Пашинян планирует направиться 31 октября в Сочи для переговоров с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Да, он отправится», — подтвердил Симонян.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

В сентября 2022 года вновь обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в обострении ситуации — Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения. Поступала информация о десятках погибших и раненых военнослужащих с обеих сторон.

24 октября в Министерстве иностранных дел России сообщили, что президент Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит.

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