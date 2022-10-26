Захарова назвала «виражами демократии» отзыв письма конгрессменов Байдену об Украине

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что отзыв письма конгрессменов президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с призывом к дипломатии с РФ для прекращения конфликта на Украине представляет собой «виражи демократии». Об этом сообщается в интервью радио Sputnik.

«Виражи демократии», — утверждает Захарова.

По информации издания, до этого инициатор обращения Прамила Джайпал утверждала, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией по Украине. Подчеркивалось, что послание представителей либерального крыла правящей партии было подготовлено несколькими месяцами ранее и лишь 24 октября его огласили без требующихся дополнительных уточнений и согласований.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, что в Белом доме считают, что Киев сам должен принять решение о начале переговоров с Москвой.

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