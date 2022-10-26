Экс-президент Додон заявил, что Молдавия не станет членом ЕС в обозримом будущем

Молдавия не станет членом Евросоюза в обозримом будущем, заявил РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон.

Он назвал сообщения властей о евроинтеграции пропагандой для народа.

«Не будет Молдавия членом ЕС, ни сегодня, ни завтра, ни в обозримом будущем. Есть много стран, которые десятки лет находятся в приемной ЕС, а их не пускают и не пустят. Это пропаганда, это «морковка» — давайте потерпим, а потом будет лучше. А нам это зачем?» — утверждает Додон.

Как утверждает бывший молдавский лидер, стране не близки европейские ценности, предполагающие защиту ЛГБТ-сообщества и допускающие избиение оппозиционеров на митингах.

Он призвал дружить со всеми, поэтому, по его словам, «не будет никакой Европы и никакого Европейского союза».

Как отметил Додон, необходимо исходить только из собственных интересов.

Ранее Додон призвал оппозицию Молдавии объединиться и добиться досрочных выборов.