Global Times: Франция недовольна состоянием отношений Европы и США

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство состоянием отношений Европы и США. Об этом пишет в статье для китайской газеты Global Times профессор Школы международных отношений Пекинского университета в Китае Ван Шуо.

По словам профессора, недовольство Макрона отношениями Европы и США может изменить характер трансатлантических связей. Ван Шуо отметил, что Евросоюз хотел бы формировать свою внешнюю политику, исходя из собственных интересов, а не принимать чью-либо сторону в конфликтах крупных держав.

«В то время как Запад изо всех сил пытается изобразить единство на фоне российско-украинского конфликта, Франция, очевидно, не заботится о престиже США. Это обнажает глубокие противоречия в трансатлантических отношениях», — говорится в публикации.

При этом Ван Шуо добавил, что по мере затягивания российско-украинского конфликта ЕС все больше попадает в зависимость от США. Европейские страны вынуждены жертвовать своими экономическими интересами в обмен на гарантии безопасности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС выделять Украине 1,5 млрд евро в месяц.