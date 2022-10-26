Блинкен в разговоре со Столтенбергом призвал продолжать поддержку Киева со стороны НАТО

close
100%
Brendan Smialowski/Pool via Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвал продолжать оказывать помощь Украине со стороны стран альянса. Это следует из письменного заявления главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса, передает ТАСС.

Отмечается, что госсекретарь «призвал к дальнейшему единству союзников и поддержке Украины».

Кроме того, согласно заявлению, Вашингтон считает необоснованными заявления российской стороны о том, что Украина может применить «грязную бомбу».

Ранее замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заявил, что выступление представителя США подтвердило опасения РФ о сценарии с «грязной» бомбой.

По словам Воронцова, после применения Киевом «грязной бомбы» Москву планируют обвинить в использовании тактического ядерного оружия. Затем может получить развитие антироссийская кампания с целью изоляции России на международной арене.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть