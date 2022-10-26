Блинкен в разговоре со Столтенбергом призвал продолжать поддержку Киева со стороны НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвал продолжать оказывать помощь Украине со стороны стран альянса. Это следует из письменного заявления главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса, передает ТАСС.

Отмечается, что госсекретарь «призвал к дальнейшему единству союзников и поддержке Украины».

Кроме того, согласно заявлению, Вашингтон считает необоснованными заявления российской стороны о том, что Украина может применить «грязную бомбу».

Ранее замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заявил, что выступление представителя США подтвердило опасения РФ о сценарии с «грязной» бомбой.

По словам Воронцова, после применения Киевом «грязной бомбы» Москву планируют обвинить в использовании тактического ядерного оружия. Затем может получить развитие антироссийская кампания с целью изоляции России на международной арене.