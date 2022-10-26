Белый дом: решение о переговорах с Россией должен принимать Киев

В Белом доме считают, что Киев сам должен принять решение о начале переговоров с Москвой

close
100%
Yuri Gripas/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что Украина должна сама принять решение о возможности переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ясно заявляли, что это решать Украине, решать президенту Зеленскому. Ничего об Украине без Украины», — сказала она.

Жан-Пьер подчеркнула, что задача США состоит в том, чтобы дать украинской стороне «то, что ей нужно на земле», поэтому Вашингтон предоставляет ей помощь в «обеспечении безопасности» и экономическую, чтобы «укрепить» позиции Киева на поле боя и на переговорах, если они состоятся.

До этого сообщалось, что конгрессмены-демократы отозвали ранее отправленное президенту США Джо Байдену письмо с призывом начать переговоры с Россией. Одна из авторов послания Прамила Джайпал пояснила, что его текст был написан несколько месяцев назад. Она подчеркнула, что все военные конфликты «заканчиваются дипломатией» и что «после украинской победы» стороны в любом случае сядут за стол переговоров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть