Белый дом: решение о переговорах с Россией должен принимать Киев

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что Украина должна сама принять решение о возможности переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ясно заявляли, что это решать Украине, решать президенту Зеленскому. Ничего об Украине без Украины», — сказала она.

Жан-Пьер подчеркнула, что задача США состоит в том, чтобы дать украинской стороне «то, что ей нужно на земле», поэтому Вашингтон предоставляет ей помощь в «обеспечении безопасности» и экономическую, чтобы «укрепить» позиции Киева на поле боя и на переговорах, если они состоятся.

До этого сообщалось, что конгрессмены-демократы отозвали ранее отправленное президенту США Джо Байдену письмо с призывом начать переговоры с Россией. Одна из авторов послания Прамила Джайпал пояснила, что его текст был написан несколько месяцев назад. Она подчеркнула, что все военные конфликты «заканчиваются дипломатией» и что «после украинской победы» стороны в любом случае сядут за стол переговоров.