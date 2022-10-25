Белый дом: помощь Эр-Рияда Киеву не компенсирует последствия сокращения добычи нефти

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Emily Elconin/Reuters

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден стратегически оценит связи своей страны с Саудовской Аравией, но помощь Эр-Рияда Киеву не компенсирует последствия решения о сокращении добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, отношения Штатов и Саудовской Аравии выстраивались в течение нескольких десятилетий на двухпартийной основе.

«Президент (США) намерен стратегически обдумать, что представляет собой процесс обзора (связей двух государств), а также то, как мы будем двигаться дальше с этими отношениями. Он намерен не спешить, консультироваться с членами обеих партий, партнерами, союзниками, а также саудовской стороной», — рассказала Жан-Пьер.

Она добавила, что после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти королевство проголосовало в ООН против РФ и пообещало выделить $4 млн на поддержку усилий по восстановлению Украины и на гуманитарные нужды Киева.

«Эти шаги не компенсируют сокращение добычи, однако заслуживают внимания», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что Вашингтон расценил решение государств — участников соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, скорее, «политическим заявлением», нежели шагом, который способен оказать экономическое влияние на рынок.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что попытка администрации президента США Джо Байдена наказать Саудовскую Аравию и других производителей нефти за решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

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