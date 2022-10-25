Зеленский пригласил нового премьера Великобритании Сунака на Украину

close
100%
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с новым премьером Великобритании Риши Сунаком. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком... Пригласил господина премьер-министра посетить Украину», — заявил Зеленский.

Ранее Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании. 

Риши Сунак прибыл в Букингемский дворец сегодня около 11:30 (13:30 мск). Его принял британский король Карл III и назначил премьер-министром Великобритании.

Политик и миллионер стал пятым премьер-министром Великобритании за последние шесть лет.

До этого Карл III принял отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Трасс в своей последней речи на этом посту призвала своего преемника Риши Сунака, который должен быть назначен сегодня, продолжать оказывать помощь Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть