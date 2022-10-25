Пентагон пообещал поддерживать каналы связи с РФ для деэскалации и избежания просчетов

Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер сообщил на брифинге, что Соединенные Штаты продолжат держать открытыми каналы коммуникации с Россией с целью снижения напряженности и избежания просчетов, передает ТАСС.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, призвал американскую общественность задуматься о цене последствий ядерных провокаций на Украине для сведения «политических счетов» с Москвой.

«Мы продолжим держать открытыми каналы коммуникации с нашими союзниками или партнерами, с Украиной, а также с Россией с целью иметь возможность осуществлять деэскалацию и избегать просчетов», — прокомментировал эти слова Райдер.

Также Антонов заявил, что Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине, и никто из руководителей страны и военного ведомства не заявлял о возможности использования оружия массового уничтожения.