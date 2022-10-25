Байден: применение РФ тактического ядерного оружия станет невероятной ошибкой

Президент США Джо Байден предупредил, что Российская Федерация совершит «невероятно серьезную» ошибку, если применит тактическое ядерное оружие на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позвольте мне только сказать, что Российская Федерация совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я не гарантирую, что это не операция под ложным флагом, но это будет серьезная, серьезная ошибка», — заявил Байден.

Таким образом он ответил на вопрос о том, не видит ли он в предупреждениях РФ о планах Украины взорвать «грязную бомбу» попытку создать предлог для того, чтобы самой использовать неконвенциональное вооружение.

Байден добавил, что провел во вторник, 25 октября, немало времени в обсуждении этой темы, но не привел подробностей.

Ранее в Минобороны России заявили, что Киев хочет замаскировать взрыв «грязной» атомной бомбы под нештатный подрыв российского ядерного снаряда. 

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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