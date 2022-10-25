Посол Антонов: Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине, никто из руководства страны не заявлял о такой возможности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek.

«Мы неоднократно говорили о том, что Россия не собиралась и не собирается использовать ядерное оружие на Украине. Нигде и никогда за все время ни один из руководителей нашей страны и военного ведомства не упоминал о возможности прибегнуть к оружию массового уничтожения», — заявил Антонов.

Посол добавил, что Запад не реагирует на предупреждения РФ о готовящейся Украиной провокации с использованием «грязной бомбы».

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты организации собираются посетить два атомных объекта на Украине после заявлений о их возможной подозрительной деятельности.

До этого сообщалось, что глава украинского Министерства обороны Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ из-за распространения информации о подготовке Киевом провокации на украинской территории, связанной с подрывом «грязной бомбы».