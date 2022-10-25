Госдеп: США не участвуют в поездке МАГАТЭ на Украину в свете ситуации с «грязной бомбой»

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J. Scott Applewhite/AP

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские представители не примут участия в поездке экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), целью которой будет инспекция ядерных объектов Украины в свете информации о возможной провокации киевских властей с применением «грязной бомбы». Об этом сообщает ТАСС.

«Мне ничего не известно о каком-либо участии США в этой миссии», — рассказал Прайс.

Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что эксперты организации собираются посетить два атомных объекта на Украине после заявлений о их возможной подозрительной деятельности.

Ранее сообщалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ из-за заявлений о подготовке Киевом провокации на украинской территории, которые связаны с подрывом «грязной бомбы».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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