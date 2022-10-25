Шольц заявил о готовности Германии принять конференцию по восстановлению Украины в 2024 году

Германия подтверждает готовность провести ежегодную конференцию по восстановлению страны в 2024 году, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Наша цель — мирная Украина, которая будет жить в благополучии», – сказал он в завершение Международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Шольц напомнил, что конференцию по восстановлению Украины (URC) в 2022 году принимал швейцарский Лугано, а в следующем году мероприятие состоится в Великобритании.

Накануне Шольц также сообщил, что западные страны хотят обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия» вперед, подчеркнув, что речь идет о «Плане Маршалла XXI века».

Ранее стало известно, что Всемирный банк (ВБ) выделил дополнительные $500 млн на помощь Украине. Денежные средства пойдут на покрытие расходов, возникших в результате военных действий,