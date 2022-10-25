Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал Евросоюз ввести девятый пакет санкций против России

close
100%
Depositphotos

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Евросоюз ввести новый, девятый пакет санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «ЕС важно продвинуться с девятым пакетом санкционных мер против РФ, а также распространить ограничительные меры на белорусский режим, установить потолок цен на нефть». Министр утверждает, что это «поможет навредить финансированию русской военной машины».

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Эстонии подчеркнули, что Рейнсалу направил в Европейскую комиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.

Ранее Рейнсалу заявил о необходимости усиления давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко с целью освобождения политзаключенных.

Министр также призвал принять решение на уровне Евросоюза, чтобы оказать давление на Лукашенко путем политической изоляции и ужесточения санкций. Кроме того, Рейнсалу в очередной раз обвинил белорусские власти в участии в специальной военной операции на стороне России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть