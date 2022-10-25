Зампостпреда России Полянский назвал «высокой» угрозу применения Киевом «грязной бомбы»

Первый заместитель постпреда Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что «угроза применения Киевом «грязной бомбы» высока, Украина обладает возможностями для ее создания и у нее есть причины ее использовать — режим президента Украины Владимира Зеленского хочет столкновения РФ и НАТО». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы полагаем, что это очень серьезная опасность, серьезная угроза. У Украины есть возможность и у Украины есть все причины для ее применения», — заявил Полянский.

Он отметил, что «режим Зеленского стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией, что очень опасно, но выгодно для Киева».

Ранее Организация Объединенных Наций прокомментировала заявления о подготовке Украиной провокации с использованием «грязной бомбы», призывая стороны избегать эскалации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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