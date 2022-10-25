Армения и ОБСЕ обсудили вопросы региональной безопасности

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Julia Darashkevich/Reuters

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян провел встречу с представителем действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анджеем Каспршиком, стороны обсудили вопросы региональной безопасности. Об этом пишет Sputnik Armenia со ссылкой на пресс-службу армянского МИДа.

Марукян проинформировал Каспршика о последствиях эскалации между Арменией и Азербайджаном в сентябре этого года. Посол Армении отметил, что для Еревана важна адресная реакция международного сообщества. Он также подчеркнул важную роль ОБСЕ в деле предотвращения дальнейшей агрессии и урегулировании конфликтов.

13 сентября 2022 года между Арменией и Азербайджаном произошло очередное обострение конфликта, обе стороны обвинили друг друга в обстрелах и потерях среди своих военнослужащих.

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