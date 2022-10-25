Оппозиция Армении раскритиковала запрет на въезд в страну для депутата РФ Затулина

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Sergei Grits/AP

Крупнейшая оппозиционная фракция в армянском парламенте «Альянс Армении» обвинила власти государства в подрыве отношений с Россией на фоне введения запрета на въезд в Армению для первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, передает ТАСС. По мнению блока, в данном случае Ереван якобы пытается удовлетворить требования Азербайджана и Турции.

«Этот шаг властей направлен, с одной стороны, на удовлетворение требований Баку и Анкары, с другой — на подрыв дружественных, союзнических отношений между Арменией и Россией», — отметили в «Альянсе Армении», который возглавляет бывший армянский президент Роберт Кочарян.

Как указали в оппозиционной фракции, действия руководства Армении в отношении Затулина носят «антиармянский» характер. В блоке также подчеркнули, что политика Еревана приводит к росту вызовов безопасности как армянского государства, так и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Ранее СМИ сообщили, что Затулин стал персоной нон-грата в Армении.

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