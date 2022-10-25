Песков заявил, что решение о представителе России на саммите G20 пока не принято

Решение о представителе России на предстоящем саммите «Большой двадцатки» пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

«Решение пока не принято», — ответил Песков на вопрос о том, может ли возглавить российскую делегацию премьер-министр РФ Михаил Мишустин, если президент России Владимир Путин не поедет на саммит.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в администрации президента писал, что российскую делегацию «с большой долей вероятности» может возглавить премьер-министр РФ. При этом отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

В сентябре президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет принимать участие в саммите «Большой двадцатки», но он сам пока не решил, поедет ли на мероприятие. Российский лидер в шутку обратил внимание на то, что местом проведения станет популярный среди туристов остров, на котором он «уже бывал».

Саммит «Большой двадцатки» (G20) пройдет 15-16 ноября на Бали. На мероприятии может присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский, который был приглашен Индонезией на форум в качестве гостя.