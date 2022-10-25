Госдеп: в США встревожены «углублением альянса» России и Ирана

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J. Scott Applewhite/AP

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито заявила, что американская администрация встревожена «углублением альянса» России и Ирана. Об этом она сообщила в ходе выступления на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Мы обеспокоены углублением альянса России и Ирана, свидетельством которого являются недавние поставки иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине», — сказала Гавито.

Она добавила, что «администрация [США] стремится также к деэскалации с Ираном». Вместе с тем, дипломат отметила, что Соединенные Штаты нацелены на взаимодействие с зарубежными партнерами для сдерживания такой деятельности Тегерана, которую Вашингтон сочтет дестабилизирующей.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский называл очередной дезинформацией обвинения стран Запада в том, что Иран осуществлял поставки своих беспилотных летательных аппаратов в Россию.

До этого МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России. Министерство призвало Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия Москве. В противном случае власти страны понесут «самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов».

21 октября координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что власти США считают, что Иран принимает участие в боевых действиях на украинской территории.

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