Президент Болгарии Радев выступил против поставок оружия Украине

Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал болгарских политиков, призывающих к началу поставок вооружений Украине, передает ТАСС. По его словам, он против отправки оружия, поскольку это негативно отразиться на военном потенциале государства.

«Вы верите, что люди, которые предлагают подобные решение, когда нибудь сами возьмут оружие в руки и будут рисковать своей жизнью за Болгарию? Я в это не верю, поэтому призываю в очередной раз к разуму и ответственности», — добавил Радев.

Как указал президент Болгарии, парламент республики должен работать над тем, чтобы обеспечить военных государства необходимыми вооружениями, а также поспособствовать модернизацию армии в целом. Радев подчеркнул, что соответствующие процессы в стране «буксуют» уже много лет.

Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что государство не собирается поставлять вооружения Украине, сохраняя свой нейтральный статус.