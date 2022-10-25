Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на вручение премии

Нобелевский фонд принял решение не приглашать послов из России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии 2022 года в Стокгольме, говорится в пресс-релизе.

«Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции, но в связи с вторжением (проведением военной спецоперации — прим. «Газеты.Ru») России на Украину фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», — говорится в сообщении фонда.

7 октября стало известно, что Нобелевскую премию мира присудили ликвидированному по решению суда российскому центру «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов), белорусскому активисту Алесю Беляцкому и Центру гражданских свобод Украины.

В прошлом году правозащитный центр «Мемориал» упоминал в своей речи на вручении премии главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, но в российских политических кругах деятельность «Мемориала» оценивается неоднозначно. Кто еще и за какие достижения получил Нобеля мира и был номинирован в 2022 году — в материале «Газеты.Ru».