Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на вручение премии

close
100%
TT News Agency/Reuters

Нобелевский фонд принял решение не приглашать послов из России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии 2022 года в Стокгольме, говорится в пресс-релизе.

«Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции, но в связи с вторжением (проведением военной спецоперации — прим. «Газеты.Ru») России на Украину фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», — говорится в сообщении фонда.

7 октября стало известно, что Нобелевскую премию мира присудили ликвидированному по решению суда российскому центру «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов), белорусскому активисту Алесю Беляцкому и Центру гражданских свобод Украины.

В прошлом году правозащитный центр «Мемориал» упоминал в своей речи на вручении премии главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, но в российских политических кругах деятельность «Мемориала» оценивается неоднозначно. Кто еще и за какие достижения получил Нобеля мира и был номинирован в 2022 году — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть