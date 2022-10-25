Путин призвал не «прятаться за формальностями и бюрократией» условиях СВО

Президент России Владимир Путин на заседании координационного совета призвал не прятаться за формальностями и стандартными бюрократическими процедурами при работе властей в условиях спецоперации.

«Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению», — сказал глава государства, добавив, что именно для эффективности решения проблем и создавался координационный совет.

Кроме этого, он отметил, что при оценке потребностей специальной военной операции нельзя исходить из установленных ранее нормативов, так как они «создавались в неизвестно какие времена и в совершенно других условиях», а следует ориентироваться на реальные нужды.

«Поэтому обращаю внимание: нормативы нормативами, но нужно их или менять, или приспосабливать быстро таким образом — конечно, без всякого нарушения закона, разумеется», — сказал глава государства.

Президент добавил, что необходимо ориентироваться на реальные потребности, снаряжение для СВО должно быть современным, удобным и эффективным. По его словам, недостаточно идти проторенной дорогой, чтобы достичь качественного результата.

25 октября Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил при проведении специальной военной операции приступил к работе. На первом заседании глава правительства Михаил Мишустин распределил полномочия между двумя своими замами в этом новом органе управления.

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