Премьер Норвегии ожидает прибытия около 70 тыс. украинских беженцев в страну в течение двух лет

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Около 70 тыс. украинских беженцев в течение следующих двух лет могут оказаться в Норвегии из-за непрекращающихся боевых действий на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Его слова приводит NRK.

«Сейчас 34 тыс. искателей убежища прибыли в Норвегию в этом году, более 30 тыс. из них — из Украины. Но сейчас мы должны планировать в целом 40 000 перемещенных лиц из Украины в этом, 2022 году, и мы оцениваем, что еще 30 000 могут прибыть в 2023 году. Кроме того, будут искатели убежища из других стран и транзитные беженцы», — сказал политик.

Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что находящиеся на данный момент за границей украинцы пока не должны возвращаться домой из-за энергетических проблем государства. С начала октября Украина сталкивается с серьезными проблемами на фоне разрушения ряда объектов энергетический инфраструктуры. В стране наблюдаются веерные отключения электроэнергии, а жителей последовательно призывают отказаться от пользования электричеством в пиковые часы нагрузки.

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