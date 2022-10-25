Белый дом: Байден готов к чрезвычайным мерам для возвращения осужденных в РФ американцев

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Evelyn Hockstein/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена в последние недели продолжала взаимодействие с Россией «по всем доступным каналам» для возвращения на родину осужденных в РФ американцев. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«В последние недели администрация Байдена-Харрис продолжала взаимодействовать с Россией по всем доступным каналам и прилагала все усилия, чтобы вернуть Бритни [Грайнер] домой, а также поддерживать и защищать других американцев, задержанных в России», — указали в Белом доме.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что президент США «продемонстрировал, что он готов пойти на чрезвычайные меры и принимать трудные решения, чтобы вернуть американцев домой». Отмечается также, что администрация поддерживает постоянный контакт с семьями осужденных.

Ранее днем Московский областной суд оставил в силе приговор гражданке США, двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер, осужденной в России по обвинению в контрабанде наркотиков на 9 лет колонии.

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