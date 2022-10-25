Глава Минэнерго Британии подал в отставку на фоне вступления Сунака на должность премьера

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Frank Augstein/AP

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джейкоб Рис-Могг подал в отставку. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Отмечается, что это произошло на фоне вступления Риши Сунака на должность премьер-министра Соединенного Королевства.

Ранее король Великобритании Карл III назначил главу правящей Консервативной партии Риши Сунака премьер-министром Соединенного Королевства. Новому премьеру было поручено сформировать правительство.

25 октября Сунак в своей первой речи в новой должности заявил, что Соединенное Королевство столкнулось с серьезными вызовами в сфере экономики. Он отметил, что это потребует непростых решений от нового кабмина.

До этого Карл III официально принял отставку премьер-министра Лиз Трасс. По информации дворца, король «милостиво» принял ее отставку.

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