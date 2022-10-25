Новый премьер Италии пообещала не идти на поводу у России и поддерживать Украину

Премьер Италии Мелони пообещала продолжать поддержку Украины и не идти на уступки России

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Yara Nardi/Reuters

Новое правительство Италии не станет отказываться от поддержки Украины и идти на уступки России, заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, передает Reuters. По ее словам, если Рим поддастся «шантажу» Москвы в области энергетики, то это не решит его проблемы.

«Уступка шантажу [президента России Владимира] Путина в области энергетики не решит проблему, а усугубит ее, открыв путь для дальнейших требований и шантажа», — пояснила Мелони.

Как указала премьер Италии, ее правительство, которое будет приведено к присяге в конце октября, сосредоточится на том, чтобы помочь итальянцам, страдающим от последствий энергетического кризиса. Мелони также подчеркнула, что финансовую поддержку получат как семьи, так и компании.

Представители западных государств не раз обвиняли Россию в росте цен на энергоресурсы и создании энергетического кризиса из-за конфликта на Украине. Параллельно с этим страны обсуждают введение ограничений против российских энергоносителей, в особенности нефти и газа. При этом Москва последовательно опровергает все подозрения, указывая на влияние антироссийских санкций на рынки, а также отмечая рост цен на ресурсы задолго до российской военной спецоперации на украинской территории.

Ранее сообщалось, что новое правительство Италии продолжит вместе с союзниками помогать Украине.

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