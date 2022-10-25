Вице-мэр Вильнюса призвал снести Дом Москвы как «шпионский объект»

Вице-мэр Вильнюса Владас Бенкунскас заявил, что Дом Москвы, расположенный в литовской столице, необходимо снести как объект незаконного строительства и потенциальный «шпионский пункт», передает литовское издание Respublika.

Он заявил, что обратился в Госинспекцию по строительству и планированию с просьбой немедленно начать работы по сносу недостроенного здания. Политик указал, что у его владельцев прошли все сроки, обозначенные для сноса по решению суда, вынесенному еще в апреле.

«Теперь государство имеет право и в то же время большое обязательство позаботиться о том, чтобы этот шпионский пункт, созданный у нас в Вильнюсе, был снесен», — сказал Бенкунскас.

Председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лаурин Касчюнас поддержал это предложение и заявил, что этот объект, выступающий «потенциальным инструментом» влияния России на политику Литвы и публичную дипломатию, должен перестать существовать.

Многофункциональный культурный и общественный центр Дом Москвы в Вильнюсе был практически построен еще несколько лет назад, однако завершить строительство объекта не удалось.

Ранее сообщалось, что Минюст Латвии решил заморозить активы Дома Москвы в Риге, так как совладельцы банка, через который шло финансирование делового и культурного центра, попали под санкции.