Шольц отреагировал на просьбу избирателя поговорить с Путиным

Шольц улыбнулся на жалобу избирателя о дорогой жизни и просьбу поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц улыбкой отреагировал на жалобу избирателя на дорогую жизнь и просьбу поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что мужчина пожаловался Шольцу на то, что платит 8€ за донер.

«Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил €4, пожалуйста», — попросил мужчина.

В ответ на это Шольц ничего не сказал, улыбнулся, сел в служебный автомобиль и уехал.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября годовая инфляция в странах еврозоны увеличилась до рекордных 9,9%. Отмечается, что в августе этот показатель находился на уровне 9,1%. Годовая инфляция в Европейском союзе оказалась еще большей. По итогам сентября цены в регионе увеличились до 10,9%.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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