Премьер-министр Молдавии объяснила оппозиционные митинги «гибридной войной» против страны

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Natalia Gavrilia/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что прошедшие в минувшие выходные антиправительственные митинги в Кишиневе оппозиционной партии «Шор» нужно считать не протестом, а элементом «гибридной войны» против страны. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Молдова.

«То, что произошло в воскресенье на улицах Кишинева, — это не акция протеста, это не реализация гражданского права, а это элемент гибридной войны против страны, народа и конституционного строя», — сказала глава правительства. Гаврилица добавила, что манифестацию организовали члены «группировки за воровство и войну».

Ранее сообщалось, что члены партии «Шор» в Кишиневе пытались прорвать кордон полиции, чтобы добраться до центральной площади и провести антиправительственный митинг.

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