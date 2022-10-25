Премьер-министр Молдавии объяснила оппозиционные митинги «гибридной войной» против страны

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что прошедшие в минувшие выходные антиправительственные митинги в Кишиневе оппозиционной партии «Шор» нужно считать не протестом, а элементом «гибридной войны» против страны. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Молдова.

«То, что произошло в воскресенье на улицах Кишинева, — это не акция протеста, это не реализация гражданского права, а это элемент гибридной войны против страны, народа и конституционного строя», — сказала глава правительства. Гаврилица добавила, что манифестацию организовали члены «группировки за воровство и войну».

Ранее сообщалось, что члены партии «Шор» в Кишиневе пытались прорвать кордон полиции, чтобы добраться до центральной площади и провести антиправительственный митинг.