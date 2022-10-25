Глава Пентагона осудил «российские удары по гражданской инфраструктуре» Украины

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон осуждает удары России по украинской инфраструктуре и отвергает ее предупреждения о возможности применения Киевом «грязной бомбы». Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Отмечается, что Остин провел переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы «подтвердить приверженность США поддержке способности Украины противостоять» российской военной операции.

«Он [Остин] решительно осудил атаки России на гражданскую инфраструктуру и подтвердил, что Соединенные Штаты отвергают публичные и ложные обвинения России в отношении Украины и любые попытки использовать их в качестве предлога для дальнейшей эскалации Россией своей незаконной и необоснованной войны», — говорится в сообщении.

Ранее Россия предложила обсудить информацию о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы» 25 октября.