Токаев поздравил казахстанцев с национальным праздником

В День Республики Токаев рассказал о цели построить «справедливый Казахстан»

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Антон Новодережкин/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с национальным праздником — Днем Республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Токаев в своем сообщении отметил: «С нынешнего года мы по-новому отмечаем День Республики, который получил статус национального праздника. Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией».

По словам главы государства, День Республики призван возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить единство и солидарность. Токаев заявил, что власти «приступили к построению справедливого Казахстана». Он добавил, что такая высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев. По его замечанию, главная опора и самое большое богатство государства — это граждане.

Накануне Токаев утвердил изменения в Военной доктрине республики. Согласно заявлению ведомства, в указе «отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность».

Уточняется, что документ содержит «новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах», а также «меры для систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрения системы военного планирования».

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