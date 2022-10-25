Пелоси: США не прекратят помощь Украине в случае победы республиканцев на выборах

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предположила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев, даже если по итогам промежуточных выборов в стране преимущество получат представители Республиканской партии.

«Эта поддержка Украины является двухпартийной, двухпалатной», — отметила Пелоси.

Она также не согласилась с тем, что Вашингтон предоставляет Киеву помощь в неограниченном размере.

«Мы никогда не давали Украине карт-бланш», — добавила спикер палаты представителей.

На прошлой неделе сенатор-республиканец Кевин Маккарти заявил, что в случае победы на промежуточных выборах в ноябре в конгресс США Республиканская партия выступит против увеличения помощи Украине.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев спрогнозировал заморозку помощи США Украине после выборов в американский конгресс, которые пройдут 8 ноября.

Президент США Джо Байден указал, что республиканцы, заявляющие о сокращении помощи Украине, не смыслят в политике США.