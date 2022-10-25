Постпред России в Вене раскритиковал Макрона за слова об РПЦ

Постпред в Вене Ульянов назвал неуместным мнение Макрона о манипулировании РПЦ властями РФ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российские власти якобы манипулируют руководством РПЦ, неприемлемо.

Ульянов также отметил, что это заявление смелое и неуместное.

«Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными», — написал Ульянов в Twitter.

Макрон заявил, что православной элитой российская власть манипулирует, чтобы оправдать свою политику господства. Роль религий, по его словам, состоит в том, чтобы защищать достоинство и всеобщее уважение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин реже говорит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Макроном, поскольку они не учитывают позицию России.

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