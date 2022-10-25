WP: американские конгрессмены призвали Байдена к переговорам с Россией по Украине

WP: 30 конгрессменов США призвали Байдена вступить в переговоры с Россией по Украине

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

К президенту США Джо Байдену обратились американские конгрессмены с призывом вступить в переговоры с Россией для урегулирования ситуации на Украине. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Письмо подписали около 30 членов палаты представителей из левого крыла Демократической партии.

Парламентарии указывают на катастрофические последствия боевых действий на Украине, которые ощущаются и в других страны. В частности, речь идет о росте цен на удобрения, топливо, продукты.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Белый дом получил письмо от группы конгрессменов с призывом к переговорам с Россией об урегулировании на Украине. Он отметил, что переговоры невозможны без участия Киева, а там к диалогу пока не готовы.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина должна сама решить, когда ей стоит возобновить переговоры с Россией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть