WP: американские конгрессмены призвали Байдена к переговорам с Россией по Украине

К президенту США Джо Байдену обратились американские конгрессмены с призывом вступить в переговоры с Россией для урегулирования ситуации на Украине. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Письмо подписали около 30 членов палаты представителей из левого крыла Демократической партии.

Парламентарии указывают на катастрофические последствия боевых действий на Украине, которые ощущаются и в других страны. В частности, речь идет о росте цен на удобрения, топливо, продукты.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Белый дом получил письмо от группы конгрессменов с призывом к переговорам с Россией об урегулировании на Украине. Он отметил, что переговоры невозможны без участия Киева, а там к диалогу пока не готовы.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина должна сама решить, когда ей стоит возобновить переговоры с Россией.