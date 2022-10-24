РФ запросила обсуждение в СБ ООН возможной провокации Украины с «грязной бомбой»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Россия предложила обсудить информацию о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы» во вторник, 25 октября, в Совете Безопасности ООН, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник во всемирной организации.

«Обсуждение пройдет после заседания Совета Безопасности по Сирии», — сказал собеседник агентства.

Следуя процедуре работы СБ ООН, после обсуждения основной темы могут поступать предложения для обсуждений ряда дополнительных вопросов. Такие дискуссии, как правило, проходят в закрытом формате.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет вопрос о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы» в международных структурах, включая ООН.

Организация объединенных наций прокомментировала данные заявления, призвав обе стороны избегать эскалации.

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