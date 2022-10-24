Белый дом заверил, что власти не проверяют Маска в связи с его позицией по Украине

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Ringo H.W. Chiu/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла сведения о том, что власти Соединенных Штатов ведут некую проверку деятельности предпринимателя и миллиардера Илона Маска в связи с занятой им позицией по конфликту между Россией и Украиной.

«Знаю, что к этому есть большой интерес. Мы слышали об этих сообщениях. Эти сообщения не соответствуют действительности», — прокомментировала она указанные данные.

Ранее Маск назвал газету The Washington Post лицемерной после материала о том, что он вызывает опасения у американских властей из-за возросшего политического влияния и «безрассудных» заявлений.

Издание отметило, что предприниматель больше общается с президентами и премьер-министрами других стран, а не с властями Соединенных Штатов, что, наряду с его предложениями по урегулированию украинского конфликта, «раздражает» американских чиновников.

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