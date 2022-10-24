Конгрессвумен Тенни: вместо президента Байдена США управляет «теневое правительство»

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Susan Walsh/AP

Конгрессвумен от оппозиционной республиканской партии Клаудия Тенни в интервью Fox News заявила, что Соединенными Штатами управляет «теневое правительство» и персонал президента Джо Байдена, так как сам глава государства страдает от серьезных когнитивных проблем.

«Он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним», — высказала своем мнение политик.

Она добавила, что действующий президент некомпетентен для своей работы, и предложила ему пройти когнитивный тест для доказательства своей дееспособности.

Ранее Байден оговорился и сказал, что познакомился с женой в тридцатилетнем возрасте, когда «ей было 12». На самом деле президент старше своей супруги на девять лет.

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