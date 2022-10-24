Белый дом: США не видят свидетельств подготовки применения «грязной бомбы» на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не видят подготовки возможной провокации с использованием «грязной бомбы» на Украине. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА Новости.

«На данном этапе мы не видим свидетельств подготовки к применению с российской стороны ни ядерного оружия, ни грязной бомбы», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что к подобным сообщениям администрация относится очень серьезно.

Ранее Кирби заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему не намерены отправлять свои войска на Украину.

Также он добавил, что Штаты пока не видят поводов изменять степень готовности своих ядерных сил на фоне заявлений России о том, что Украина может применить «грязную бомбу».

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Североатлантический альянс не стремится стать стороной конфликта на Украине.