Белый дом: США не видят свидетельств подготовки применения «грязной бомбы» на Украине

close
100%
Andrew Harnik/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не видят подготовки возможной провокации с использованием «грязной бомбы» на Украине. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА Новости.

«На данном этапе мы не видим свидетельств подготовки к применению с российской стороны ни ядерного оружия, ни грязной бомбы», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что к подобным сообщениям администрация относится очень серьезно.

Ранее Кирби заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему не намерены отправлять свои войска на Украину.

Также он добавил, что Штаты пока не видят поводов изменять степень готовности своих ядерных сил на фоне заявлений России о том, что Украина может применить «грязную бомбу».

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Североатлантический альянс не стремится стать стороной конфликта на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть