Орбан приветствовал иммиграцию, если она идет с Запада

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Bertrand Guay/Pool/AP

В ближайшие десятилетия все больше западноевропейцев будут переезжать в Венгрию на постоянное жительство. Такое мнение выразил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью венгерской немецкоязычной газете Budapester Zeitung.

Свою позицию он объяснил тем, что Венгрия — «безопасная христианская страна, гордящаяся своими традициями».

По его словам, он приветствует иммиграцию, но только в том случае, если она идет с Запада. Как обратил внимание Орбан, европейская история показывает, что все страны извлекали для себя выгоду, принимая иммигрантов с Запада.

Ранее Орбан выступил против миграции в Европе из-за «угрозы безопасности».

До этого его раскритиковали за речь о смешении рас в Европе.

Он утверждал, что миграция разделила Европу на две части, а сами венгры не хотят становиться «смешанной расой», несмотря на то что они не против взаимодействий с представителями других народов.

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